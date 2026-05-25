Проводы Степаненко, ЛНЗ – вице-чемпион, Ярмоленко без рекорда

В последнем матче в карьере Тараса Степаненко его нынешняя команда – «Колос» – переиграла бывшую команду – «Шахтер». «Эпицентр» сыграл вничью с «Полтавой» и продлил прописку в элитном дивизионе. «Заря» в волевом стиле переиграла на выезде «Карпаты». ЛНЗ на выезде одолел «Оболонь» и впервые в своей истории стал вице-чемпионом страны. «Полесье», победив «Рух», завоевало премьерную «бронзу». Чемпион прошлого сезона – «Динамо» – в сезоне нынешнем довольствовался лишь четвертым местом. В последнем туре «бело-синие» одолели «Кудровку». В итоге команда из Черниговской области сыграет в переходных матчах.

Сенсация тура

Досрочный чемпион принимал во Львове «Колос». Поставить красивую финальную точку в длиннющем сезоне «Шахтеру» не удалось. Подопечные Арды Турана вышли с явно «чемоданным» настроением, тогда как у подопечных Руслана Костышина с мотивацией был полный порядок. В итоге дисциплина побила класс. Хотя, если откровенно, то высокий уровень в этой игре «оранжево-черные» так и не продемонстрировали.

Проводы тура

А главным событием матча «Шахтер» – «Колос» стали проводы на «заслуженный отдых» полузащитника «колосков» и бывшего капитана «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко. Заслуженный ветеран отечественного футбола отыграл стартовые 60 минут встречи, и под аплодисменты и «коридор почета», выстроенный футболистами обеих команд, покинул поле. Тарас не смог сдержать слез. Этот матч стал для него последним в карьере. Всего Степаненко провел 614 матчей (во всех турнирах). Последним матчем за «Колос» этот поединок стал и для Валерия Бондаренко, который вышел на игру с капитанской повязкой.

Трансфер тура

Самый результативный игрок нынешнего сезона «Кривбасса» Глейкер Мендоза в последнем матче – против «Александрии» – не сыграл. Не оказалось его и на скамье для запасных. Дело в том, что венесуэльский вингер подписал соглашение с «Шахтером». Контракт подписан на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила три миллиона евро.

Прописка тура

Для «Эпицентра» матч против потерявшей всякую мотивацию «Полтавы» был очень важен, ибо позитивный исход встречи позволял команде из Каменца-Подольского продлить прописку в элитном дивизионе. Со своей задачей подопечные Сергея Нагорняка справились. Хотя не без проблем. Матч двух новичков УПЛ получился нервным и жестким. Забитых мячей в этой игре зрители на «Левом береге» так и не увидели. Однако добытое очко позволила «подолянам» остаться в УПЛ на следующий сезон.

Камбэк тура

Во Львове встретились соседи по турнирной таблице – «Карпаты» и «Заря». Матч прошел в интересной и бескомпромиссной борьбе. В случае победы «зелено-белые» обходили бы «мужиков» в турнирной таблице. И хозяева были близки к этому. Первая половина встречи завершилась в их пользу (мяч на счету Бруниньо). Однако во втором тайме гостям удалось не только восстановить равновесие, но и вырвать победу. Причем вырвать на последних минутах встречи. Автором победного мяча стал Мичин.

Боль тура

После матча против «Карпат» главный тренер «Зари» Виктор Скрипник признался, что сразу несколько игроков по окончании сезона покинут команду: «Нас покидают Роман Вантух, Никита Турбаевский и Петар Мичин. Это больно для тренера, но это футбол. Без этого никуда. Будем строить новую команду, которая, уверен, будет демонстрировать хорошую игру в следующем сезоне».

Робот тура

Весьма своеобразно начался поединок между «Вересом» и «Металлистом 1925». В той его части, что касается введения мяча в игру. Стандартно мяч перед стартовым свистком вносит на поле либо судья, либо болбой. В этот раз мяч в центр поля доставил робот. Новейшие технологии во всей своей красоте.

Гол тура

Красивый мяч в ворота «Динамо» забил полузащитник «Кудровки» Сторчоус. Собственно, Андрей забил сразу два мяча Нещерету. Но настоящим шедевром стал его второй гол – после обводящего дальнего удара в почти верхний угол ворот. Динамовский голкипер в неимоверном прыжке попытался достать мяч, но тщетно.

Джокер тура

На 81-й минуте матча «Динамо» – «Кудровка» в составе хозяев поля произошла замена. Вместо Матвея Пономаренко появился Герреро. Не прошло и минуты, как панамский форвард «бело-синих» отличился забитым мячом, вырвав для «Динамо» победу.

Ожидание тура

Накануне матча «Динамо» против «Кудровки» лишь ленивый не говорил о возможном бомбардирском рекорде авторства динамовского ветерана Андрея Ярмоленко. Андрею Николаевичу оставалось забить один мяч, чтобы разделить лавры лучшего бомбардира чемпионатов страны с Максимом Шацких. Увы для Ярмоленко и его болельщиков, отличиться забитым мячом ему не удалось. На его счету так и осталось 123 мяча. Может, в следующем сезоне получится?

Замена тура

В матче «Оболонь» – ЛНЗ произошло довольно редкое событие: замена арбитра. В качестве главного судьи матч начинал Николай Балакин. В середине второго тайма Балакин из-за проблем со здоровьем покинул поле. Вместо него продолжил игру запасной рефери Александр Соловьян.

Победы тура

Синхронные победы добыли три претендента на серебряные и бронзовые награды – ЛНЗ, «Полесье» и «Динамо». Черкасчане на выезде в тяжелом матче справились с «Оболонью», житомиряне без проблем одолели «Рух», а динамовцы в зрелищном и результативном матче переиграли «Кудровку». В итоге каждый из трех медальных соискателей остался при своих интересах. Конкретно – ЛНЗ впервые в своей истории стал вице-чемпионом, «Полесье» добыло премьерную «бронзу», а «Динамо» в третий раз в своей истории финишировало лишь на четвертом месте.

Неудачник тура

Определился и последний кандидат на переходные матчи. «Кудровка» дала настоящий бой «Динамо», вела в счете, но в итоге уступила. Коллектив из Черниговской области финишировал на 13 позиции в турнирной таблице, и вскорости сыграет в матчах плей-офф за право играть в новом сезоне в УПЛ.

