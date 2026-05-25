ВИЛИВАЛЬД: «Было очень много моментов, но не хватило реализации»

Украинский защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ:

– Как вы можете подвести итоги последнего матча сезона для нашей команды?

– Игра шла не в том темпе, как хотелось бы. Не было той энергии, что в предыдущих матчах. Все понимают, что да, это последний тур. Выходили и играли, наверное, по счету.

– Чего не хватило, чтобы все же завершить сезон победой?

– Было очень много моментов, но не хватило реализации. Я считаю, что мы наиграли не на один мяч. В целом сезон для нас получился довольно неплохим, учитывая то, что мы начали чемпионат практически новым коллективом. Было много новых футболистов. «Кривбасс» – один из самых молодых в УПЛ. Это неплохой сезон, и следующий будет еще лучше.