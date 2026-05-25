ВИЛИВАЛЬД: «Было очень много моментов, но не хватило реализации»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Александрией»
Украинский защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ:
– Как вы можете подвести итоги последнего матча сезона для нашей команды?
– Игра шла не в том темпе, как хотелось бы. Не было той энергии, что в предыдущих матчах. Все понимают, что да, это последний тур. Выходили и играли, наверное, по счету.
– Чего не хватило, чтобы все же завершить сезон победой?
– Было очень много моментов, но не хватило реализации. Я считаю, что мы наиграли не на один мяч. В целом сезон для нас получился довольно неплохим, учитывая то, что мы начали чемпионат практически новым коллективом. Было много новых футболистов. «Кривбасс» – один из самых молодых в УПЛ. Это неплохой сезон, и следующий будет еще лучше.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|30
|18
|6
|6
|39 - 17
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|60
|3
|Полесье
|30
|18
|5
|7
|51 - 21
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|59
|4
|Динамо Киев
|30
|17
|6
|7
|66 - 36
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|57
|5
|Металлист 1925
|30
|13
|12
|5
|36 - 19
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье
|51
|6
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|7
|Кривбасс
|30
|13
|9
|8
|53 - 46
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|48
|8
|Заря
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|46
|9
|Карпаты Львов
|30
|10
|11
|9
|40 - 31
|23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ
|41
|10
|Эпицентр
|30
|8
|8
|14
|36 - 45
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|32
|11
|Верес
|30
|7
|10
|13
|26 - 40
|24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр
|31
|12
|Оболонь
|30
|7
|10
|13
|28 - 49
|24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|31
|13
|Кудровка
|30
|7
|7
|16
|32 - 48
|24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка
|28
|14
|Рух Львов
|30
|6
|3
|21
|20 - 51
|24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря
|21
|15
|Александрия
|30
|3
|8
|19
|24 - 58
|23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|17
|16
|Полтава
|30
|2
|7
|21
|23 - 74
|23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс
|13
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Аргентины не смог доиграть матч из-за подозрений на травму
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана