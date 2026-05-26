Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»

Президент Жироны Делфи Гели оценил неожиданный вылет в Сегунду, однако надеется, что команда сумеет быстро вернуться в элитный дивизион.

«Тяжелый сезон. Хотел бы извиниться перед болельщиками за вылет, хотя фаны отлично нас поддерживали весь сезон. Мы проведем анализ и вернемся более сильными. Наверное, сезон с Лигой чемпионов был слишком экстраординарным для нас. Ведь главная задача была не ЛЧ, а стабилизировать клуб и команду на уровне Ла Лиги, закрепиться тут».

«Для такого маленького клуба главной задачей всегда должно быть сохранение места в Ла Лиге».

«Будем принимать тяжелые решения по составу. Вылет из Ла Лиги не гарантирует, что в Сегунде ты будешь претендентом на возвращение», – сказал Гели.

В составе команды играют украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.