Карпаты определились с местом проведения летнего сбора
В июле львовяне отправятся за границу
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» после отпуска возобновят тренировочный процесс 22 июня. На 5 июля запланирован отъезд на заключительный этап подготовки – в Словению, где к команде присоединятся легионеры.
Ожидается, что на заграничном сборе «зелено-белые» проведут 6-7 контрольных матчей.
По имеющейся информации, ряды «Карпат» пополнит универсал Роман Вантух, у которого истек контракт с «Зарей». Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.
Пока нет четкой ясности, кто покинет «Карпаты», ведь у всех игроков – действующие контракты. Больше конкретики появится в начале июня, когда будет формироваться состав спортивной делегации на словенский сбор.
«Карпаты» завершили чемпионат УПЛ на 9 месте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
