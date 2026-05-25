Карпаты определились с местом проведения летнего сбора

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» после отпуска возобновят тренировочный процесс 22 июня. На 5 июля запланирован отъезд на заключительный этап подготовки – в Словению, где к команде присоединятся легионеры.

Ожидается, что на заграничном сборе «зелено-белые» проведут 6-7 контрольных матчей.

По имеющейся информации, ряды «Карпат» пополнит универсал Роман Вантух, у которого истек контракт с «Зарей». Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.

Пока нет четкой ясности, кто покинет «Карпаты», ведь у всех игроков – действующие контракты. Больше конкретики появится в начале июня, когда будет формироваться состав спортивной делегации на словенский сбор.

«Карпаты» завершили чемпионат УПЛ на 9 месте.

