Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Назар Домчак
Трансфер талантливого 19-летнего голкипера оформила чешская «Славия» Прага
Голкипер львовских «Карпат» Назар Домчак определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Трансфер 19-летнего футболиста оформила чешская «Славия» Прага, которая стала обладателем золотых наград элитного дивизиона и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
«Карпаты» получат за переход вратаря пять миллионов евро, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали трансфера.
«Один из самых перспективных вратарей Европы был нужен «Лиллю», но отказал французскому клубу и выбрал «Славию», где будет основным голкипером.
Участие в Лиге чемпионов также сыграло свою роль», – написал Романо в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Домчак провел 29 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкасаемости. В активе Назара – семь игр в футболке сборной Украины U-19.
🚨 Nazar Domchak will join SK Slavia Prague as new goalkeeper for €5m, deal done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Seen as one of most promising GKs in Europe, Lille wanted him too but picks Slavia to be new starting goalkeeper.
UCL football project also made the difference. pic.twitter.com/QdRQAxwovF
