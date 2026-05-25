  Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Назар Домчак
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Назар Домчак

Трансфер талантливого 19-летнего голкипера оформила чешская «Славия» Прага

ФК Карпаты Львов. Назар Домчак

Голкипер львовских «Карпат» Назар Домчак определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер 19-летнего футболиста оформила чешская «Славия» Прага, которая стала обладателем золотых наград элитного дивизиона и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Карпаты» получат за переход вратаря пять миллионов евро, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали трансфера.

«Один из самых перспективных вратарей Европы был нужен «Лиллю», но отказал французскому клубу и выбрал «Славию», где будет основным голкипером.

Участие в Лиге чемпионов также сыграло свою роль», – написал Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Домчак провел 29 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкасаемости. В активе Назара – семь игр в футболке сборной Украины U-19.

Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
