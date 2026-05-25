Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Назар Домчак

Голкипер львовских «Карпат» Назар Домчак определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер 19-летнего футболиста оформила чешская «Славия» Прага, которая стала обладателем золотых наград элитного дивизиона и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Карпаты» получат за переход вратаря пять миллионов евро, стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали трансфера.

«Один из самых перспективных вратарей Европы был нужен «Лиллю», но отказал французскому клубу и выбрал «Славию», где будет основным голкипером.

Участие в Лиге чемпионов также сыграло свою роль», – написал Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Домчак провел 29 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкасаемости. В активе Назара – семь игр в футболке сборной Украины U-19.