Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Другие новости
25 мая 2026, 19:48 |
3253
1

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

25 мая 2026, 19:48 |
3253
1 Comments
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яцык

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Динамо» Киев и «Металлист 1925» достигли договоренности о трансферной сумме за полузащитника Александра Яцыка, однако переход так и не состоялся.

По информации источника, клубы согласовали финансовые условия еще во время зимнего трансферного окна, однако решение о сохранении игрока в составе киевлян принял тренерский штаб во главе с Игорем Костюком, который заблокировал сделку. На кону стояло 2,5 миллиона евро за молодого футболиста.

В текущем сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми мячами.

По теме:
Сразу три игрока Руха могут перебраться в ЛНЗ
«Это будет небольшой шок». В Полесье анонсировали громкие трансферы на лето
Экс-капитан Карпат ждет решения клуба
Александр Яцык Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Теннис | 25 мая 2026, 13:50 40
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос

Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже

В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
Футбол | 25.05.2026, 20:12
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
и в результате Яцык ничего не показал.
Ответить
0
Цій інформації вже 100 років, а вони ще розжовують соплі бурбаzzятини
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 40
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 19
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
25.05.2026, 09:15 3
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 52
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем