Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Динамо» Киев и «Металлист 1925» достигли договоренности о трансферной сумме за полузащитника Александра Яцыка, однако переход так и не состоялся.

По информации источника, клубы согласовали финансовые условия еще во время зимнего трансферного окна, однако решение о сохранении игрока в составе киевлян принял тренерский штаб во главе с Игорем Костюком, который заблокировал сделку. На кону стояло 2,5 миллиона евро за молодого футболиста.

В текущем сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми мячами.