Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Другие новости
25 мая 2026, 01:08 |
281
0

ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП

Мариос Ойкономоу перенес экстренную операцию после аварии на мотоцикле

25 мая 2026, 01:08 |
281
0
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариос Ойкономоу

Бывший защитник сборной Греции Мариос Ойкономоу попал в больницу в тяжелом состоянии после серьезной аварии на мотоцикле в своем родном городе Янина.

33-летний футболист, завершивший карьеру в 2024 году, по информации местных СМИ, врезался на мотоцикле в автомобиль 63-летнего мужчины неподалеку от больницы Хацикоста.

Сообщается, что Ойкономоу получил серьезные травмы головы и был экстренно прооперирован.

После операции его перевели в отделение интенсивной терапии Университетской больницы Янины.

На данный момент неизвестно, насколько критическим остается его состояние. Обстоятельства аварии продолжают выяснять правоохранительные органы.

Бывшие клубы футболиста уже выразили ему поддержку. В частности, АЕК Афины опубликовал заявление: «Семья АЕК рядом с Мариосом и его семьей в надежде, что он одержит победу в самой важной битве своей жизни».

Итальянская «Болонья» также поддержала экс-игрока в соцсетях: «Держись, Мариос, мы все с тобой».

За свою карьеру Ойкономоу выступал за «Болонью», «Кальяри», «Сампдорию», а также защищал цвета «Копенгагена» и АЕК Афины.

Последним клубом в карьере центрального защитника стал «Панетоликос». За сборную Греции он провел шесть матчей.

По теме:
Туринское дерби и стычки фанатов. Торино с камбеком спас игру против Юве
Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
Фанаты Милана освистывают своих игроков: «Покажите яйца»
фото сборная Греции по футболу ДТП чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24 мая 2026, 02:09 243
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 15:42 3
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:00
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Звезда Ливерпуля переходит в Тоттенхэм
Футбол | 24.05.2026, 23:55
Звезда Ливерпуля переходит в Тоттенхэм
Звезда Ливерпуля переходит в Тоттенхэм
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Футбол | 24.05.2026, 17:06
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 15
Бокс
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 21
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 53
Бокс
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем