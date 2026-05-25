ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП

Бывший защитник сборной Греции Мариос Ойкономоу попал в больницу в тяжелом состоянии после серьезной аварии на мотоцикле в своем родном городе Янина.

33-летний футболист, завершивший карьеру в 2024 году, по информации местных СМИ, врезался на мотоцикле в автомобиль 63-летнего мужчины неподалеку от больницы Хацикоста.

Сообщается, что Ойкономоу получил серьезные травмы головы и был экстренно прооперирован.

После операции его перевели в отделение интенсивной терапии Университетской больницы Янины.

На данный момент неизвестно, насколько критическим остается его состояние. Обстоятельства аварии продолжают выяснять правоохранительные органы.

Бывшие клубы футболиста уже выразили ему поддержку. В частности, АЕК Афины опубликовал заявление: «Семья АЕК рядом с Мариосом и его семьей в надежде, что он одержит победу в самой важной битве своей жизни».

Итальянская «Болонья» также поддержала экс-игрока в соцсетях: «Держись, Мариос, мы все с тобой».

За свою карьеру Ойкономоу выступал за «Болонью», «Кальяри», «Сампдорию», а также защищал цвета «Копенгагена» и АЕК Афины.

Последним клубом в карьере центрального защитника стал «Панетоликос». За сборную Греции он провел шесть матчей.