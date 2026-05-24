Англия24 мая 2026, 23:38 |
Стали известны оценки Виталия Миколенко за матч с Тотенхэмом
Украинский фулбек провел на поел весь матч
Стали известны оценки украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко за матч с «Тоттенхэмом».
«Шпоры» добыли победу со счетом 1:0.
Виталия Миколенко вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в6.5 и 6.5 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек «Тоттенхэма» Жоау Пальинья – гол и оценки 8.0 и 8.6 баллов.
