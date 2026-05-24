Стали известны оценки Виталия Миколенко за матч с Тотенхэмом

Стали известны оценки украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко за матч с «Тоттенхэмом».

«Шпоры» добыли победу со счетом 1:0.

Виталия Миколенко вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в6.5 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек «Тоттенхэма» Жоау Пальинья – гол и оценки 8.0 и 8.6 баллов.