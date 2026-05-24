Фанаты Милана освистывают своих игроков: «Покажите яйца»
«Милан» повел в счете на второй минуте игры с «Кальяри», но дальше все складывается кошмарно
Итальянский «Милан» рискует сенсационно оказаться за бортом зоны Лиги чемпионов по итогам последнего тура Серии А. Победа над «Кальяри», который уже решил свою задачу по сохранению прописки в элите гарантирует «россонери» игру в главном еврокубке.
«Милан» повел в счете на второй минуте, но дальше все складывается кошмарно. «Кальяри» не только отыгрался, но и повел, а также имеет перевес над соперником по всем статистическим показателям.
Фанатская трибуна «Милана» матерно скандирует в адрес своих игроков: «Да покажите вы, хоть чуть-чуть свои чертовы яйца».
