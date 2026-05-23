  АЛЛЕГРИ: «Мое будущее? Результаты во многом зависят от клуба»
Италия
23 мая 2026, 15:59 | Обновлено 23 мая 2026, 16:02
АЛЛЕГРИ: «Мое будущее? Результаты во многом зависят от клуба»

Тренер «Милана» полностью сосредоточен на игре с «Кальяри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри накануне матча с «Кальяри» не дал четкого ответа на вопрос о своем будущем в клубе.

– Ритм 2026 года трагический. В последних трех домашних матчах мы набрали лишь одно очко, но завтра – последняя игра сезона. Цель рядом, она немного ближе, нужно попытаться ее достичь. Мы встретимся с «Кальяри» завтра с большим уважением. Пизакане проделал отличную работу, они досрочно спаслись, и я рад, потому что я очень привязан к «Кальяри». Нам нужно провести серьезный матч.

– Может ли завтрашняя игра повлиять на ваше будущее?

– Будущее – это завтра. Завтра мы должны победить для болельщиков, которые всегда были рядом и заслуживают благодарности. Впереди 100 непростых минут, но мы должны сохранять спокойствие и уверенность.

– Влияет ли присутствие владельцев на ваше будущее?

– Скажу одно: тот, кто должен вести всю систему, – это всегда клуб. Сильный клуб помогает лучше работать тем, кто ниже, и тогда легче добиваться результатов. Результаты во многом зависят от клуба. Владельцы всегда были рядом с командой, в последнее время еще больше, и мы этому рады.

Оцените материал
