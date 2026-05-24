ФОТО. Звездный футболист открыто рассказал о своей вредной привычке

Футболист «Атлетико» Маркос Льоренте давно известен своими необычными привычками.

Он придерживается палеодиеты, ест только мясо и рыбу, не пользуется солнцезащитным кремом, не ест овощи и даже выходит на улицу без футболки при нулевой температуре.

При этом сам Льоренте признается, что любит вино: «Конечно, я знаю, что вино не оптимально для здоровья. Но разговоры, объятия и воспоминания, которые дарит бутылка вина в кругу семьи, для меня гораздо важнее любых негативных аспектов».

Эксперт по питанию Мария Хосе Качафейро отмечает, что возможная польза вина связана не с алкоголем, а с полифенолами и антиоксидантами, содержащимися в винограде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако для спортсменов алкоголь имеет больше минусов, чем плюсов. Он ухудшает восстановление, снижает синтез мышечного гликогена, обезвоживает организм, ухудшает сон и может усиливать воспалительные процессы.

По словам специалиста, даже эпизодическое употребление алкоголя способно негативно сказаться на восстановлении спортсмена.

Также эксперты напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Тем не менее низкорисковым считается употребление не более одного небольшого бокала вина (около 100 мл) за раз и не на ежедневной основе.

Главный вывод: бокал вина время от времени вряд ли нанесет серьезный вред человеку, который ведет здоровый образ жизни, но называть такую привычку «полезной для здоровья» нельзя. Лучше говорить, что она может быть совместима со здоровым образом жизни при умеренном потреблении.