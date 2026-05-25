Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 мая 2026, 08:01 |
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе

«Интер» нацелился на голкипера сборной Украины, который защищает цвета мадридского «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал итальянский «Интер», который стал чемпионом Серии А в нынешнем сезоне.

Миланский клуб ищет вратаря, который сможет заменить 37-летнего Яна Зоммера – опытный швейцарец покинет чемпионат Италию на правах свободного агента.

Лунину готовы предоставить регулярную игровую практику и место в стартовом составе учасника Лиги чемпионов:

«Вратарь преодолел периоды аренды, терпеливо ждал своего шанса и показал высокий уровень игры, когда Тибо Куртуа получил серьезную травму колена. Однако возвращение бельгийского вратаря в строй оттеснило украинца на скамейку запасных.

«Интер» ищет голкипера высокого класса и видят в Лунине футболиста, который обладает международным опытом, зрелостью и потенциалом для роста.

Предложение для украинца: место в стартовом составе клуба, который борется за титул Серии А и стремится к успешному выступлению в еврокубках», – сообщил источник.

Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Интер Милан Гульельмо Викарио трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: El Gol Digital
Ну если хоть на секунду поверить что правда,и имея такое предложение на руках он откажется,ну я думаю воспринимать его как вратаря больше не нужно будет. Но это если правда такое есть предложение
Божевільні валідольні мазохісти
