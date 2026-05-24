АРТЕТА: «Противостояли лучшей команде и лучшему тренеру в истории АПЛ»

Микель Артета сделал комплимент «Манчестер Сити» и Пепу Гвардиоле

Getty Images/Global Images Ukraine

Микель Артета высказался о завоевании первого титула Премьер-лиги в качестве тренера «Арсенала».

«Были сомнения, но, слава Богу, мы это сделали! Я испытываю огромную радость и небольшое облегчение.

Я не могу контролировать некоторые вещи, это вне твоей власти, и в такие моменты тебе нужны лучшие люди рядом, которые скажут: «Мы это сделаем, и мы сделаем это вместе с тобой».

Ты повышаешь свой уровень в зависимости от того, против кого ты играешь, а мы противостояли лучшей команде в истории этого турнира и, на мой взгляд, лучшему тренеру [Пепу Гвардиоле] в мире.

У нас есть возможность написать новую историю в нашем клубе, и я убежден, что мы это сделаем», – заявил Артета после финального матча сезона.

«Арсенал» взял первое золото АПЛ за 22 года, набрав 85 очков. Второй результат у «Манчестер Сити» (78 баллов).

Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
