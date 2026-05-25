ОФИЦИАЛЬНО. УАФ отстранила главного тренера клуба Украинской Премьер-лиги
Контрольно-дисциплинарный комитет наказал «Александрию» и Владимира Шарана
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КГК УАФ) наказал «Александрию» и главного тренера Владимира Шарана после матча чемпионата.
КДК рассмотрел материалы по игре 28-го тура, которая состоялась 12 мая 2026 года – «горожане» уступили со счетом 1:2 луганской «Заре» – и принял решение отстранить Шарана от участия в соревнованиях на пять матчей (два из них – условно) с испытательным сроком один год.
Кроме того, «Александрия» обязана оплатить:
- обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитров матча,
- обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц,
- обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен за повторное воплощение болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча).
Тренер «Александрии» Сергей Лактионов отстранен от участия в соревнованиях на 3 (три) матча и обязан заплатить взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитров матча.
