Денис ПИДГУРСКИЙ: «Можно понять, почему у Руха нет результата»

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский поделился впечатлениями от матча против «Полесья» (0:2).

«Создавали в первом тайме против «Полесья» полумоменты неплохие. Не острые, но опять же взяли контроль над игрой. Первые минут 15-20 нагнетали. К сожалению, потом «Полесье» начало перехватывать инициативу. Мы где-то подсели и пропустили первый гол.

Считаю, что всегда на каждую игру выходим настроенные. Просто в силу нашей молодости и недостатка опыта мы можем допускать детские ошибки. Бывают разные матчи. Повторюсь, ребята неплохо выходят на игры. Просто много молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру на взрослом уровне, и оно сказывается на футбольном поле.

Можно поделить сезон на две части. В первой было больше опытных футболистов, игравших на высшем уровне, поэтому и был результат. Во второй – многие футболисты покинули нашу команду. Мы и так делаем вектор, что должны привлекать молодых футболистов, не имеющих опыта. Получают практику в УПЛ. Они это должны ценить. Потому во втором круге начали это делать. Многие ребята 16-17 лет дебютировали. Потому и можно понять, почему нет результата», – заявил игрок.