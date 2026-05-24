Вест Хэм Юнайтед третий раз в своей истории вылетел из АПЛ

24 мая 2026, 20:44 | Обновлено 24 мая 2026, 20:45
Вспомним команды с наибольшим количеством понижений в классе в истории Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона АПЛ 2025/26 в Чемпионшип понизились Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Вулверхэмптон.

Бернли является одним из «рекордсменов» Премьер-лиги по количеству понижений в Чемпионшип (5), больше раз вылетал только Норвич Сити (6).

Для Вест Хэма этот вылет стал третьим в истории.

По этому поводу вспомним команды АПЛ, которые чаще всего вылетали в Чемпионшип.

Команды с наибольшим количеством вылетов из АПЛ в Чемпионшип

  • 6 – Норвич Сити
  • 5 – Бернли
  • 5 – Лестер Сити
  • 5 – Вест Бромвич Альбион
  • 4 – Мидлсбро
  • 4 – Шеффилд Юнайтед
  • 4 – Сандерленд
  • 4 – Уотфорд
  • 3 – Бирмингем Сити
  • 3 – Болтон Вондерерс
  • 3 – Кристал Пэлас
  • 3 – Фулхэм
  • 3 – Халл Сити
  • 3 – Ноттингем Форест
  • 3 – Вест Хэм Юнайтед
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Ярмола тащится.. Ага? 
