Вест Хэм Юнайтед третий раз в своей истории вылетел из АПЛ
Вспомним команды с наибольшим количеством понижений в классе в истории Премьер-лиги
По итогам сезона АПЛ 2025/26 в Чемпионшип понизились Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Вулверхэмптон.
Бернли является одним из «рекордсменов» Премьер-лиги по количеству понижений в Чемпионшип (5), больше раз вылетал только Норвич Сити (6).
Для Вест Хэма этот вылет стал третьим в истории.
По этому поводу вспомним команды АПЛ, которые чаще всего вылетали в Чемпионшип.
Команды с наибольшим количеством вылетов из АПЛ в Чемпионшип
- 6 – Норвич Сити
- 5 – Бернли
- 5 – Лестер Сити
- 5 – Вест Бромвич Альбион
- 4 – Мидлсбро
- 4 – Шеффилд Юнайтед
- 4 – Сандерленд
- 4 – Уотфорд
- 3 – Бирмингем Сити
- 3 – Болтон Вондерерс
- 3 – Кристал Пэлас
- 3 – Фулхэм
- 3 – Халл Сити
- 3 – Ноттингем Форест
- 3 – Вест Хэм Юнайтед
Teams that have been relegated from the Premier League on three or more occasions:— Squawka (@Squawka) May 24, 2026
◎ 6 - Norwich
◎ 5 - Burnley
◎ 5 - Leicester
◎ 5 - West Brom
◎ 4 - Middlesbrough
◎ 4 - Sheffield United
◎ 4 - Sunderland
◎ 4 - Watford
◎ 3 - Birmingham
◎ 3 - Bolton
◎ 3 - Crystal Palace… https://t.co/w3XhTYxJlw
