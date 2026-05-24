Вест Хэм Юнайтед третий раз в своей истории вылетел из АПЛ

По итогам сезона АПЛ 2025/26 в Чемпионшип понизились Вест Хэм Юнайтед, Бернли и Вулверхэмптон.

Бернли является одним из «рекордсменов» Премьер-лиги по количеству понижений в Чемпионшип (5), больше раз вылетал только Норвич Сити (6).

Для Вест Хэма этот вылет стал третьим в истории.

По этому поводу вспомним команды АПЛ, которые чаще всего вылетали в Чемпионшип.

Команды с наибольшим количеством вылетов из АПЛ в Чемпионшип

6 – Норвич Сити

5 – Бернли

5 – Лестер Сити

5 – Вест Бромвич Альбион

4 – Мидлсбро

4 – Шеффилд Юнайтед

4 – Сандерленд

4 – Уотфорд

3 – Бирмингем Сити

3 – Болтон Вондерерс

3 – Кристал Пэлас

3 – Фулхэм

3 – Халл Сити

3 – Ноттингем Форест

3 – Вест Хэм Юнайтед