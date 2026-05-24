  КОПЫНА: «От второй части впечатления отрицательные. Не выиграли ни разу»
24 мая 2026, 21:18 | Обновлено 24 мая 2026, 21:32
КОПЫНА: «От второй части впечатления отрицательные. Не выиграли ни разу»

Юрий Копына недоволен результатами весенней части сезона

Защитник «Руха» Юрий Копына подытожил матч против «Полесья» (0:2) и сезон.

«Впечатления отрицательные. Хотелось выиграть, как минимум не проиграть. Хотели доказать, что мы можем играть против таких соперников и побеждать.

Согласен, что контролировало игру «Полесье», но в первом тайме у нас были очень хорошие контратаки – могли из них выжать больше. К сожалению, пропустили первый гол, возможно, из-за нашей ошибки.

От второй части сезона впечатления отрицательные. Не выиграли ни одной игры, слишком много пришло новых игроков. Было тяжело.

Надо было перестраиваться, можно сказать, построить новую команду. Очень молодые и юные игроки. Так что было тяжело, всем было тяжело», – заявил Копына.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Юрий Копына
Руслан Полищук Источник: UA-Football
