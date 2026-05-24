КОПЫНА: «От второй части впечатления отрицательные. Не выиграли ни разу»
Юрий Копына недоволен результатами весенней части сезона
Защитник «Руха» Юрий Копына подытожил матч против «Полесья» (0:2) и сезон.
«Впечатления отрицательные. Хотелось выиграть, как минимум не проиграть. Хотели доказать, что мы можем играть против таких соперников и побеждать.
Согласен, что контролировало игру «Полесье», но в первом тайме у нас были очень хорошие контратаки – могли из них выжать больше. К сожалению, пропустили первый гол, возможно, из-за нашей ошибки.
От второй части сезона впечатления отрицательные. Не выиграли ни одной игры, слишком много пришло новых игроков. Было тяжело.
Надо было перестраиваться, можно сказать, построить новую команду. Очень молодые и юные игроки. Так что было тяжело, всем было тяжело», – заявил Копына.
