Владислав ДУБИНЧАК: «Трудно искать позитив, потому что сезон провальный»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился эмоциями от игры против «Кудровки» (3:2) в 30-м туре УПЛ.

– Трудный матч. Сегодня ночью был обстрел, поэтому было не до сна. В то же время «Кудровка» находилась в том же положении. Кроме этого, играли в жару в 13 часов дня. Перед игрой была тяжелая ситуация, потому непросто настроиться.

– Раннее начало матча повлияло на ход событий?

– Конечно, на улице сильная жара, а всего несколько недель назад было прохладно. Трудно адаптироваться, и поэтому сложно играть.

– «Кудровка» удивила своими голами в первом тайме?

– Не сказал бы. Они боролись за выживание и потому нуждались в результате сегодня. Они были заряжены и мотивированы, и в первом тайме это сработало в их пользу.

– При определенном стечении обстоятельств «Динамо» могло закончить чемпионат с медалями. Думали об этом?

– От нас это не зависело. Мы должны были сегодня победить, и мы сделали это. Мы давно упустили свои шансы, поэтому надеяться на что-нибудь в последнем туре было бы некорректно.

– «Динамо» заканчивает сезон триумфом в Кубке Украины и победой в заключительном туре УПЛ. Такая концовка дает больше положительных впечатлений от сезона?

– Нужно искать позитив, но это сложно, потому что сезон провальный. Моментами было действительно стыдно за игру нашей команды, потому что мы не можем так играть. Должны хорошо подготовиться на летних сборах и в следующем сезоне показать, на что мы действительно способны.