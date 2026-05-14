Защитник Динамо провел 200-й матч в карьере

Поединок с «Колосом» (2:1) стал 200-м в карьере 27-летнего защитника бело-синих Владислава Дубинчака. 158 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 12 – в Кубке Украины. 108 матчей Владислав провел за «Динамо», 43 – за «Днепр-1», 29 – за «Арсенал» и 20 – за «Карпаты». На рубеж «200» Дубинчак вышел через 7 лет 295 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в домашнем поединке «канониров» со «Львовом» в УПЛ (0:2).

К слову, юбилейной игра с «Колосом» оказалась и для Владимира Бражко, который провел 100-й матч за «Динамо». 69 раз он выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Владислава Дубинчака

Сезон Клуб Дубинчака ЧУ КУ ЕК Всего 2018/19 Арсенал 28 1 - 29 2019/20 Карпаты 19 1 - 20 2020/21 Днепр-1 22 3 - 25 2021/22 Днепр-1 16 2 - 18 2022/23 Динамо 18 - 10 28 2023/24 Динамо 22 1 4 27 2024/25 Динамо 21 2 8 31 2025/26 Динамо 12 2 8 22 Итого 158 12 30 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.