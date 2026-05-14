  4. Защитник Динамо провел 200-й матч в карьере
14 мая 2026, 14:36 | Обновлено 14 мая 2026, 14:45
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Поединок с «Колосом» (2:1) стал 200-м в карьере 27-летнего защитника бело-синих Владислава Дубинчака. 158 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 12 – в Кубке Украины. 108 матчей Владислав провел за «Динамо», 43 – за «Днепр-1», 29 – за «Арсенал» и 20 – за «Карпаты». На рубеж «200» Дубинчак вышел через 7 лет 295 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в домашнем поединке «канониров» со «Львовом» в УПЛ (0:2).

К слову, юбилейной игра с «Колосом» оказалась и для Владимира Бражко, который провел 100-й матч за «Динамо». 69 раз он выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Владислава Дубинчака

Сезон

Клуб Дубинчака

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2018/19

Арсенал

28

1

-

29

2019/20

Карпаты

19

1

-

20

2020/21

Днепр-1

22

3

-

25

2021/22

Днепр-1

16

2

-

18

2022/23

Динамо

18

-

10

28

2023/24

Динамо

22

1

4

27

2024/25

Динамо

21

2

8

31

2025/26

Динамо

12

2

8

22

Итого

158

12

30

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

Сергей Цыба
