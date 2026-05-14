Защитник Динамо провел 200-й матч в карьере
Владислав Дубинчак отпраздновал юбилей
Поединок с «Колосом» (2:1) стал 200-м в карьере 27-летнего защитника бело-синих Владислава Дубинчака. 158 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 12 – в Кубке Украины. 108 матчей Владислав провел за «Динамо», 43 – за «Днепр-1», 29 – за «Арсенал» и 20 – за «Карпаты». На рубеж «200» Дубинчак вышел через 7 лет 295 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 июля 2018 года в домашнем поединке «канониров» со «Львовом» в УПЛ (0:2).
К слову, юбилейной игра с «Колосом» оказалась и для Владимира Бражко, который провел 100-й матч за «Динамо». 69 раз он выходил на поле в рядах бело-синих в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках и 9 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в карьере Владислава Дубинчака
|
Сезон
|
Клуб Дубинчака
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2018/19
|
Арсенал
|
28
|
1
|
-
|
29
|
2019/20
|
Карпаты
|
19
|
1
|
-
|
20
|
2020/21
|
Днепр-1
|
22
|
3
|
-
|
25
|
2021/22
|
Днепр-1
|
16
|
2
|
-
|
18
|
2022/23
|
Динамо
|
18
|
-
|
10
|
28
|
2023/24
|
Динамо
|
22
|
1
|
4
|
27
|
2024/25
|
Динамо
|
21
|
2
|
8
|
31
|
2025/26
|
Динамо
|
12
|
2
|
8
|
22
|
Итого
|
|
158
|
12
|
30
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
