Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Александр попрощался с партнерами по Динамо
Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев попрощался со своими партнерами по команде после матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кудровки» (3:2). Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «Футбольный Сектор».
По информации источника, после игры 33-летний футболист долго общался с Григорием Суркисом. Один из владельцев столичного клуба пообещал игроку стабильную игровую практику, чтобы тот имел шанс вернуться в национальную сборную Украины.
Отмечается, что после разговора Александр якобы взял время на размышление.
В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Александр Караваев перейдет в донецкий «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
