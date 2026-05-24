  4. Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24 мая 2026, 19:20 |
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение

Александр попрощался с партнерами по Динамо

Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев попрощался со своими партнерами по команде после матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кудровки» (3:2). Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «Футбольный Сектор».

По информации источника, после игры 33-летний футболист долго общался с Григорием Суркисом. Один из владельцев столичного клуба пообещал игроку стабильную игровую практику, чтобы тот имел шанс вернуться в национальную сборную Украины.

Отмечается, что после разговора Александр якобы взял время на размышление.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Александр Караваев перейдет в донецкий «Шахтер».

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Дмитрий Вус Источник: Telegram
зарплату надо было поднимать
