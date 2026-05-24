Линдон ЭМЕРЛЛАХУ: «Полесье поборется за первое место в УПЛ»
Линдон Эмерллаху убежден, что «Полесье» только в начале славного пути
Полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после последней игры сезона с «Рухом» (2:0).
– Считаю, что это был хороший сезон. У нас достаточно неплохая команда. И хочу поблагодарить президента клуба за такую команду, а также тренера Руслана Ротаня и его штаб, которые прекрасно выполняют свою работу. Сейчас пора отдохнуть, а после этого бороться в еврокубках с таким же рвением и качеством. Мы, наверное, можем пробиться в этап лиги еврокубка.
– Как оцените свою игру в составе «Полесья»?
– Даже не знаю, что сказать. Я доволен победой команды, все счастливы, без разницы выходили на поле или нет. Я надеюсь не снижать свой уровень, работать ежедневно, чтобы добиваться результата.
– На что способна эта команда?
– Эта команда очень квалифицированная. Она будет конкурентной в Европе, также в следующем сезоне мы сразимся за первое место в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
