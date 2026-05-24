Линдон ЭМЕРЛЛАХУ: «Полесье поборется за первое место в УПЛ»

Полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после последней игры сезона с «Рухом» (2:0).

– Считаю, что это был хороший сезон. У нас достаточно неплохая команда. И хочу поблагодарить президента клуба за такую ​​команду, а также тренера Руслана Ротаня и его штаб, которые прекрасно выполняют свою работу. Сейчас пора отдохнуть, а после этого бороться в еврокубках с таким же рвением и качеством. Мы, наверное, можем пробиться в этап лиги еврокубка.

– Как оцените свою игру в составе «Полесья»?

– Даже не знаю, что сказать. Я доволен победой команды, все счастливы, без разницы выходили на поле или нет. Я надеюсь не снижать свой уровень, работать ежедневно, чтобы добиваться результата.

– На что способна эта команда?

– Эта команда очень квалифицированная. Она будет конкурентной в Европе, также в следующем сезоне мы сразимся за первое место в УПЛ.