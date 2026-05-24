«Есть несколько предложений». Игрок сборной Украины летом сменит клуб

29-летний вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков активно пытается сменить команду.

Как сообщает известный журналист Хакан Йологлу, игрок сообщил руководству клуба о своем желании уйти. Он отметил, что агенты Зубкова предоставили «Трабзонспору» несколько предложений от других клубов, однако турков они не устроили.

«Суммы этих предложений не соответствуют ожиданиям «Трабзонспора». Клуб не планирует опускаться значительно ниже той суммы, которую потратил на приобретение игрока – 6 млн евро. Если поступит предложение чуть ниже, возможно, клуб скажет «да», – рассказал эксперт.

Йологлу подчеркнул, что в «Трабзонспоре» хотели бы продолжить сотрудничество с футболистом. Сейчас руководство пытается понять, можно ли решить его личные или семейные проблемы. Впрочем, пока что ситуация складывается так, что летом украинец покинет клуб.

Действующий контракт Зубкова с «Трабзонспором» рассчитан до 2029 года. На счету вингера 4 гола и 12 ассистов в 37 матчах за команду.