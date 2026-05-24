Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан РОТАНЬ: «Желаю ему развить свой потенциал и помочь стране»
Руслан РОТАНЬ: «Желаю ему развить свой потенциал и помочь стране»

Тренер «Полесья» дал комментарий по поводу назначения Андреа Мальдеры на пост тренера Украины

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Клуб вышел в еврокубки.

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал корреспонденту Sport.ua о своем отношении к назначению итальянца Андреа Мальдеры на пост тренера сборной Украины.

Также украинский специалист ответил на вопрос, контактировала ли с ним УАФ во время поиска нового наставника.

– Правда ли, что с вами общалась УАФ и хотела назначить вас тренером сборной? Что скажете о новом наставнике – Андреа Мальдере?

– Нет, со мной никто не контактировал. Вы знаете, я могу сказать и высказаться очень просто. Я думаю, что сборной Украины это то, что нужно.

Считаю, что это очень сильный специалист. Я работал с Мальдерой, когда был игроком, потом я был тренером молодежной сборной, где у нас была очень хорошая коммуникация.

Убежден, что это топ-тренер, и я ему желаю развить свой потенциал, стать лучше и помочь нашей стране. А в том, что наша сборная улучшится, я даже не сомневаюсь.

Ранее стало известно, где «Полесье» будет проводить домашние матчи в Лиге конференций.

