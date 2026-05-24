Руслан РОТАНЬ: «Желаю ему развить свой потенциал и помочь стране»
Тренер «Полесья» дал комментарий по поводу назначения Андреа Мальдеры на пост тренера Украины
Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона.
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал корреспонденту Sport.ua о своем отношении к назначению итальянца Андреа Мальдеры на пост тренера сборной Украины.
Также украинский специалист ответил на вопрос, контактировала ли с ним УАФ во время поиска нового наставника.
– Правда ли, что с вами общалась УАФ и хотела назначить вас тренером сборной? Что скажете о новом наставнике – Андреа Мальдере?
– Нет, со мной никто не контактировал. Вы знаете, я могу сказать и высказаться очень просто. Я думаю, что сборной Украины это то, что нужно.
Считаю, что это очень сильный специалист. Я работал с Мальдерой, когда был игроком, потом я был тренером молодежной сборной, где у нас была очень хорошая коммуникация.
Убежден, что это топ-тренер, и я ему желаю развить свой потенциал, стать лучше и помочь нашей стране. А в том, что наша сборная улучшится, я даже не сомневаюсь.
Ранее стало известно, где «Полесье» будет проводить домашние матчи в Лиге конференций.
