Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это была ошибка». В Испании связали вылет Жироны с украинцем
24 мая 2026, 18:19
Владислав Ванат мог спасти команду от краха, уверен Жонай Амаро

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанская «Жирона», в составе которой играют сразу три украинских футболиста (Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов), накануне вылетела из Ла Лиги. Испанские журналисты связывают это с одним из игроков сборной Украины.

Жонай Амаро из Offsider отмечает, что после травмы Ваната главный тренер «Жироны» Мичел так и не нашел ему замену.

«Это была ошибка Мичела, которая заключалась в том, что он не нашел замену Ванату. Оунахи, Цыганков, Эчеверри. Чудом он не выставил на поле весь состав «ложных девяток». Надо было до конца держаться за Стуани. Он этого не сделал. У него было предупреждение с прошлого сезона (нас спасли Порту и Стуани)», – написал журналист в X.

Другой известный каталонский эксперт Хави Лемус высказал схожее мнение. Он также добавил, что «Жироне» не хватило глубины скамейки запасных.

«Жирона» завершила сезон, который лучше забыть, вылетом из лиги. Уровень состава команды не должен был снижаться, но травма Ваната и нехватка запасных игроков стали для нее фатальными. Без голов не было и побед», – отметил эксперт.

Ванат получил травму в начале апреля. Украинский нападающий повредил сухожилие подколенной мышцы левой ноги. В составе «Жироны» он отличился 12 голами во всех турнирах.

Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
