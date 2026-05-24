Стало известно, останется ли Мичел в Жироне после вылета из Ла Лиги

Испанский специалист Мичел покинет пост главного тренера «Жироны». Об этом сообщает Жонай Амаро.

По информации источника, после вылета каталонского клуба из элитного дивизиона чемпионата Испании 50-летний специалист попрощается с командой.

«Жирона» за 38 туров Ла лиги сумела набрать всего 41 пункт, команда расположилась на 19-й позиции турнирной таблицы. Для сохранения прописки каталонцам достаточно было обыграть «Эльче» в последнем туре, но поединок завершился вничью, 1:1.

Ранее Мичел прокомментировал вылет «Жироны» из Ла Лиги.