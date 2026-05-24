  Стало известно, останется ли Мичел в Жироне после вылета из Ла Лиги
24 мая 2026, 12:33 | Обновлено 24 мая 2026, 12:34
Стало известно, останется ли Мичел в Жироне после вылета из Ла Лиги

Испанский специалист покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Испанский специалист Мичел покинет пост главного тренера «Жироны». Об этом сообщает Жонай Амаро.

По информации источника, после вылета каталонского клуба из элитного дивизиона чемпионата Испании 50-летний специалист попрощается с командой.

«Жирона» за 38 туров Ла лиги сумела набрать всего 41 пункт, команда расположилась на 19-й позиции турнирной таблицы. Для сохранения прописки каталонцам достаточно было обыграть «Эльче» в последнем туре, но поединок завершился вничью, 1:1.

Ранее Мичел прокомментировал вылет «Жироны» из Ла Лиги.

