  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Пытаемся заманить Яремчука в Динамо»
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 18:26 | Обновлено 24 мая 2026, 18:55
Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Кудровкой»

ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над «Кудровкой» (3:2) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

– У «Кудровки» был шанс не только зацепиться за переходные матчи, но и полноценно остаться в Премьер-лиге, поэтому они так и сражались с первой секунды. В первом тайме они, на мой взгляд, нанесли три удара и забили два мяча. Уже не будем это разбирать, ведь уходим в отпуск, но мы контролировали игру, хотя и допускали ошибки, которые приводили к пропущенным мячам.

– «Динамо» установило антирекорд — 36 пропущенных мячей за сезон. Это первый такой показатель с сезона 2019/2020, но тогда было не 30, а 32 тура. В чем, по вашему мнению, причина?

– Надо лучше работать над этим на тренировках, чтобы не только оборона, но и вся команда действовала эффективнее, и чтобы мы не пропускали столько мячей.

– Насколько вообще сложно после такой ночи с обстрелами, как сегодня, выходить и играть?

– Да, это непросто, но я думаю, что и мы, и «Кудровка» были в одинаковых условиях. Поэтому, слава Богу, мы сегодня на хорошей ноте завершили этот чемпионат и довели игру до победы.

– Ярмоленко сегодня мог установить рекорд. Была ли какая-то установка больше играть на него?

– Мы и так больше играли на него (улыбается). И если честно, хорошо, что он не забил – будет с нами еще играть – это для нас только плюс.

– Он точно не заканчивает карьеру?

– Наверное, но вам лучше у него точно спросить, потому что я не могу отвечать за него.

– Так задача была, чтобы Ярмоленко забил два мяча или, наоборот, чтобы не забил и остался играть в следующем сезоне? Потому что в турнирном плане матч для «Динамо» уже особо ничего не решал.

– Очень хотелось, чтобы Андрей Николаевич забил, но, к сожалению, не получилось. А главной задачей было победить и не позволять соперникам быстро переходить в контратаки. Но, к сожалению, сегодня они очень часто выбегали вперед и забили нам второй мяч. Так получилось.

– Какие в целом итоги сезона можете подвести?

– Что тут подводить итоги? Кубок выиграли — это замечательно, но четвертое место в чемпионате для такого клуба, как «Динамо», — это, я думаю, провал. Даже если бы было третье или второе место — это тоже провал. Для «Динамо» только золотые медали означают хороший сезон.

– Какие у вас планы на ближайшее время? Будет отпуск?

– Да, у меня будет отпуск. Я в сборную не еду, поэтому буду отдыхать. Планирую быть в Украине, проведу время с семьей. Потом мы поедем на сборы, и я не буду их видеть месяц-два, в зависимости от того, как будем выступать в квалификации еврокубков. Надеюсь, что мы выйдем в групповой этап и все будет хорошо.

– Сегодня на стадионе был Роман Яремчук, заходил к вам в раздевалку?

– Да, заходил. Ничего особенного не говорил — просто поздравил с победой, сказал, что ночь была непростой, и что у него такого давно не было.

– Как его можно заманить в «Динамо»?

– Да, пытаемся (улыбается). Но этот вопрос не ко мне, лучше спросите у него.

Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
