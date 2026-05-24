ВИДЕО. Полесье после завоевания бронзы поблагодарило ультрас за сезон

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Клуб вышел в еврокубки.

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».

Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Филиппов на 27-й и Сарапий на 82-й минутах.

После матча команда дождалась на поле завершения матча между ЛНЗ и «Оболонью», где решался цвет медалей, которые завоевали подопечные Ротаня. В итоге черкасчане выиграли 1:0, и «Полесье» осталось с бронзовыми наградами, которые стали первыми в истории клуба в УПЛ.

Когда параллельный матч завершился, игроки «Полесья» отпраздновали успешный сезон вместе с фанатами, а затем подошли к ультрас, чтобы поблагодарить их за поддержку на протяжении сезона.

Во время этого один из фанатов сказал команде, чтобы «взяли Лигу конференций».

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

