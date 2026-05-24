  Источник: Домчак перейдет в клуб-участник ЛЧ. Известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:12 | Обновлено 24 мая 2026, 15:21
Источник: Домчак перейдет в клуб-участник ЛЧ. Известна сумма трансфера

Украинский голкипер покинет львовский клуб

ФК Карпаты. Назар Домчак

Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак летом сменит клуб. Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 19-летний футболист присоединится к европейскому клубу, который участвует в Лиге чемпионов. Сумма перехода составляет пять миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 29 матчей на клубном уровне 15 з которых стали сухими. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» нацелились на украинского вратаря.

Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Назар Домчак Игорь Бурбас
Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
Слован
Лилль
