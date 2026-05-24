Источник: Домчак перейдет в клуб-участник ЛЧ. Известна сумма трансфера

Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак летом сменит клуб. Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 19-летний футболист присоединится к европейскому клубу, который участвует в Лиге чемпионов. Сумма перехода составляет пять миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Назара Домчака 29 матчей на клубном уровне 15 з которых стали сухими. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» нацелились на украинского вратаря.