Украина. Премьер лига24 мая 2026, 15:12 | Обновлено 24 мая 2026, 15:21
Источник: Домчак перейдет в клуб-участник ЛЧ. Известна сумма трансфера
Украинский голкипер покинет львовский клуб
Украинский голкипер «Карпат» Назар Домчак летом сменит клуб. Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, 19-летний футболист присоединится к европейскому клубу, который участвует в Лиге чемпионов. Сумма перехода составляет пять миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Назара Домчака 29 матчей на клубном уровне 15 з которых стали сухими. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» нацелились на украинского вратаря.
