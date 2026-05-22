Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты нацелились на вратаря клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 22:22 | Обновлено 23 мая 2026, 01:31
3044
0

Карпаты нацелились на вратаря клуба УПЛ

Львовский клуб заинтересован в подписании Дениса Марченко

22 мая 2026, 22:22 | Обновлено 23 мая 2026, 01:31
3044
0
Карпаты нацелились на вратаря клуба УПЛ
ФК Оболонь. Денис Марченко

Как стало известно Sport.ua, голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко находится на радарах львовских «Карпат».

«Львы» заинтересованы в подписании 19-летнего футболиста, который пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы – 11 сыгранных матчей, четыре из которых стали «сухими», 15 пропущенных мячей.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость Дениса Марченко в 600 тысяч евро.

СМИ сообщали об интересе к основному голкиперу «Карпат» Денису Домчаку (28 матчей, 15 «сухих») со стороны европейских клубов – украинца связывали с «Лечче», «Лиллем» и «Славией» Прага.

«Оболонь» с 31 очком располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Карпаты» с 41 баллом идут девятыми.

Ранее сообщалось о том, что Фаал определился с тем, где он намерен продолжить карьеру.

По теме:
Цена – 400 млн. Реал присмотрел лидеров Ман Сити после ухода Гвардиолы
В Реале нашли замену Дани Карвахалю
Романо назвал первого новичка Челси под руководством Алонсо
Денис Марченко трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов Оболонь Киев инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026
Теннис | 22 мая 2026, 17:02 14
Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026
Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026

В финале квалификации мейджора Катарина не смогла доиграть матч против Бронцетти

Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Футбол | 22 мая 2026, 23:21 1
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?

Конго должна пройти карантинные меры

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Бокс | 22.05.2026, 13:16
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем