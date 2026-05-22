Карпаты нацелились на вратаря клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко находится на радарах львовских «Карпат».

«Львы» заинтересованы в подписании 19-летнего футболиста, который пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы – 11 сыгранных матчей, четыре из которых стали «сухими», 15 пропущенных мячей.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость Дениса Марченко в 600 тысяч евро.

СМИ сообщали об интересе к основному голкиперу «Карпат» Денису Домчаку (28 матчей, 15 «сухих») со стороны европейских клубов – украинца связывали с «Лечче», «Лиллем» и «Славией» Прага.

«Оболонь» с 31 очком располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Карпаты» с 41 баллом идут девятыми.

