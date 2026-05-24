Major League Soccer24 мая 2026, 14:47 | Обновлено 24 мая 2026, 14:48
Синчук стал автором 60-го украинского гола в истории МЛС
Вспомним всех украинских футболистов, в разное время отмечавшихся голами в МЛС
19-летний украинский вингер Монреаля Геннадий Синчук забил свой 2-й гол в МЛС.
Произошло это в сверхрезультативной игре против ДС Юнайтед, закончившейся со счетом 4:4.
Именно украинец забил последний гол в матче, принеся своей команде ничью.
Также этот гол Синчука стал юбилейным, 60-м в МЛС, забитым украинскими футболистами.
По этому поводу вспомним всех украинцев, в разное время отмечавшихся голами в МЛС.
Голы украинцев в МЛС
- 43 – Дмитрий Коваленко (27 – Чикаго Файр, 11 – ДС Юнайтед, 2 – Нью-Йорк Ред Буллз, 2 – Реал Солт-Лейк, 1 – Лос-Анджелес Гелекси)
- 7 – Алексей Король (7 – Даллас)
- 3 – Сергей Данив (3 – Чикаго Файр)
- 2 – Сергей Кривцов (2 – Интер Майами)
- 2 – Геннадий Синчук (2 – Монреаль)
- 1 – Евгений Чеберко (1 – Коламбус Крю)
- 1 – Артем Смоляков (1 – Лос-Анджелес)
- 1 – Александр Сваток (1 – Остин)
