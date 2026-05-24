  4. Синчук стал автором 60-го украинского гола в истории МЛС
Major League Soccer
24 мая 2026, 14:47 | Обновлено 24 мая 2026, 14:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

19-летний украинский вингер Монреаля Геннадий Синчук забил свой 2-й гол в МЛС.

Произошло это в сверхрезультативной игре против ДС Юнайтед, закончившейся со счетом 4:4.

Именно украинец забил последний гол в матче, принеся своей команде ничью.

Также этот гол Синчука стал юбилейным, 60-м в МЛС, забитым украинскими футболистами.

По этому поводу вспомним всех украинцев, в разное время отмечавшихся голами в МЛС.

Голы украинцев в МЛС

  • 43 – Дмитрий Коваленко (27 – Чикаго Файр, 11 – ДС Юнайтед, 2 – Нью-Йорк Ред Буллз, 2 – Реал Солт-Лейк, 1 – Лос-Анджелес Гелекси)
  • 7 – Алексей Король (7 – Даллас)
  • 3 – Сергей Данив (3 – Чикаго Файр)
  • 2 – Сергей Кривцов (2 – Интер Майами)
  • 2 – Геннадий Синчук (2 – Монреаль)
  • 1 – Евгений Чеберко (1 – Коламбус Крю)
  • 1 – Артем Смоляков (1 – Лос-Анджелес)
  • 1 – Александр Сваток (1 – Остин)
