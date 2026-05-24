Марта Костюк – Оксана Селехметьева. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

24 мая стартует основная сетка Ролан Гаррос, свой матч первого круга в этот день проведут Марта Костюк (WTA 15) и Оксана Селехметьева (WTA 89).

Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит отличный сезон, а особенно его грунтовую часть, 11 побед в 11 матчах на этом покрытии, что позволило выиграть турниры в Руане и Мадриде. Такие успехи позволили подняться на рекордную для себя позицию в рейтинге. Не могу сказать, что такие выступления сенсация, просто Марта смогла показать на что способна.

Украинка пропустила Рим, так как чувствовала дискомфорт, она еще не совсем восстановилась после травмы, которую перенесла в начале этого года. Если со здоровьем все будет хорошо, Костюк входит в число претендентов на титул, учитывая ее блестящую форму. Тысячник в Мадриде показал, что украинка способна показывать теннис топ-уровня, обыгрывая соперниц из топ-10. Возможно будет чувствоваться давление, так как есть высокие ожидания, Марте надо постараться показать свою игру

Оксана Селехметьева

Хоть «нейтралка» и входит в первую сотню рейтинга, она мало известна фанатам тенниса, да и нечем, результатами и игрой она не впечатляет. Селехметьева в текущем сезоне одержала 13 побед при 14 поражениях, если брать статистику на грунте, здесь все еще хуже, она выиграла всего 3 встречи из девяти.

Теннисистка подходит к мейджору в плохой форме, проиграв 6 матчей из последних семи. Последний раз «нейтралка» играла в Страсбурге, где не смогла пробиться в основную сетку, уступив в финале квалификации американке Маккартни Кесслер – 4:6, 4:6. Предпосылок для прорыва на Roland Garros нет, а учитывая уровень предстоящей соперницы, все с большой вероятностью завершиться в первом круге.

Прогноз

Ранее спортсменки никогда между собой не играли, а в этой встрече украинка считается большим фаворитом. В индивидуальных видах спорта всякое бывает, кто-то не выспался, микротравмы или другие переживания., что могут повлиять на игру.

Матчи против «нейтралок» дополнительный раздражитель для украинок. Я думаю, Марта будет доминировать в этом матче и сможет быстро одолеть ниже классом соперницу, ставлю на ее победу с форой -6,5 геймов за 1,75.