Первая соперница Костюк на РГ сменила ру-гражданство перед стартом турнира

23-летняя Оксана Селехметьева (WTA 89) отказалась от российского спортивного гражданство перед Открытым чемпионатом Франции 2026.

Селехметьева перебралась под флаг Испании, что подтвердила испанская федерация тенниса.

Пока что на сайте WTA Оксана все еще является «нейтралкой». А вот официальный сайт Ролан Гаррос уже поставил Селехметьевой флаг Испании.

Селехметьева ни разу за карьеру не добиралась до финала на уровне Тура. На ее счету два два трофея категории WTA 125 и три на уровне ITF.

Оксана Селехметьева – первая соперница украинки Марты Костюк на Ролан Гаррос.