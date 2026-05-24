Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая соперница Костюк на РГ сменила ру-гражданство перед стартом турнира
24 мая 2026, 13:01 | Обновлено 24 мая 2026, 13:43
Первая соперница Костюк на РГ сменила ру-гражданство перед стартом турнира

Оксана Селехметьева перебралась из статуса «нейтралки» под флаг Испании

24 мая 2026, 13:01 | Обновлено 24 мая 2026, 13:43
Getty Images/Global Images Ukraine. Оксана Селехметьева

23-летняя Оксана Селехметьева (WTA 89) отказалась от российского спортивного гражданство перед Открытым чемпионатом Франции 2026.

Селехметьева перебралась под флаг Испании, что подтвердила испанская федерация тенниса.

Пока что на сайте WTA Оксана все еще является «нейтралкой». А вот официальный сайт Ролан Гаррос уже поставил Селехметьевой флаг Испании.

Селехметьева ни разу за карьеру не добиралась до финала на уровне Тура. На ее счету два два трофея категории WTA 125 и три на уровне ITF.

Оксана Селехметьева – первая соперница украинки Марты Костюк на Ролан Гаррос.

Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2026 на 24 мая
В воскресенье в Париже сыграют Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур

Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
криси тікають з тонучого корабля, але від цього не перестають бути крисами.
Не допомогло.
Дуже  гарна тенденція
На іншому сайті пишуть, що це же сьома нова «паспортистка» за два роки. Хтось рахував не нейтральних нейтралок?
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
