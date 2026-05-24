Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ потерял звезду перед финалом Лиги чемпионов
Франция
24 мая 2026, 13:24 |
1225
0

ПСЖ потерял звезду перед финалом Лиги чемпионов

Команде не поможет Ашраф Хакими

24 мая 2026, 13:24 |
1225
0
ПСЖ потерял звезду перед финалом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими пропустит финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 27-летний футболист так и не успел восстановиться от полученного повреждения, потому он пропустит поединок с «Арсеналом», который состоится 30 мая в 19:00 по Киеву.

В текущем сезоне на счету Ашрафа Хакими 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Усман Дембеле определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По теме:
61 гол Кейна в сезоне. Какие рекорды установил форвард Баварии?
Впервые за 34 года. Британский премьер вмешался в скандал с показом ЛЧ
ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке
Ашраф Хакими травма ПСЖ ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24 мая 2026, 02:09 240
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок

Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Бокс | 24 мая 2026, 09:07 48
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена

Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
Бокс | 24.05.2026, 14:06
«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
«Возят рылом, как непонятно кого». Милевский – о победе Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 30
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 31
Футбол
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы, возможно, подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла»
ВЕРХОВЕН: «Мы, возможно, подадим апелляцию, потому что это не имеет смысла»
24.05.2026, 07:25 5
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 5
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
23.05.2026, 17:59 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем