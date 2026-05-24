ПСЖ потерял звезду перед финалом Лиги чемпионов
Команде не поможет Ашраф Хакими
Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими пропустит финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, 27-летний футболист так и не успел восстановиться от полученного повреждения, потому он пропустит поединок с «Арсеналом», который состоится 30 мая в 19:00 по Киеву.
В текущем сезоне на счету Ашрафа Хакими 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
