Полесье и Рух назвали стартовые составы на матч 30-го тура УПЛ

В воскресенье, 24 мая, в 13:00 состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье» примет «Рух» в Житомире на стадионе «Полесье».

Главным арбитром встречи будет Виталий Романов из Днепра.

Турнирное положение команд перед матчем: «Полесье» имеет 56 очков и занимает третье место, отставая на один балл от ЛНЗ и опережая на 2 – «Динамо». «Рух» досрочно обеспечил себе 14-е место по итогам сезона.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Полесье: Бущан – Кравченко, Красничий, Сарапий, Михайличенко, Томандзото, Андриевский, Назаренко, Брагару, Гайдучик, Филиппов.

Рух: Клименко – Роман, Слюсар, Копина, Китела, Подгурский, Притула, Таллес, Диалло, Алмазбеков, Невес.