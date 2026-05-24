  4. Полесье и Рух назвали стартовые составы на матч 30-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 12:20 | Обновлено 24 мая 2026, 12:27
Матч 30-го тура УПЛ начнется в 13:00

Коллаж sport.ua

В воскресенье, 24 мая, в 13:00 состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье» примет «Рух» в Житомире на стадионе «Полесье».

Главным арбитром встречи будет Виталий Романов из Днепра.

Турнирное положение команд перед матчем: «Полесье» имеет 56 очков и занимает третье место, отставая на один балл от ЛНЗ и опережая на 2 – «Динамо». «Рух» досрочно обеспечил себе 14-е место по итогам сезона.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Полесье: Бущан – Кравченко, Красничий, Сарапий, Михайличенко, Томандзото, Андриевский, Назаренко, Брагару, Гайдучик, Филиппов.

Рух: Клименко – Роман, Слюсар, Копина, Китела, Подгурский, Притула, Таллес, Диалло, Алмазбеков, Невес.

