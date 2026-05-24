  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по матчу УПЛ после обстрела Киева
24 мая 2026, 12:07
Матч против Кудровки состоится по расписанию

В ночь с 23 на 24 мая россия массово атаковала Украину. Оккупанты комбинированно «били» по украинским городам и селам дронами и ракетами, а больше всего пострадал Киев.

В Киеве обломки от сбитых дронов и ракет повредили стадион Динамо имени Валерия Лобановского, но это не помешает провести матч «бело-синих» против Кудровки по расписанию: Матч Динамо – Кудровка состоится по расписанию», – говорится в лаконичном сообщении.

Матч Динамо – Кудровка запланирован на сегодня, 24 мая. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
