Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 10:27 | Обновлено 24 мая 2026, 10:38
Форвард Эпицентра: «Ничья с Полтавой для нас равноценна победе»

Подоляне сохранили «прописку» в УПЛ

ФК Эпицентр. Вадим Сидун

Один из лидеров «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua рассказал, доволен ли он ничейным итогом в поединке 30 тура чемпионата Премьер-лиги – с «Полтавой» – 0:0.

«В отличие от «горожан», которые находились на «дне» турнирной таблицы, нам очень нужны были очки, чтобы гарантировать себе продолжение выступлений в элитном дивизионе. Но и полтавчане были настроены максимально, видимо, им хотелось, как говорится, хлопнуть дверью на прощание. Поэтому соперничество шло на встречных курсах и держало в напряжении болельщиков.

Мы могли, как победить, так и уступить, хотя на ничейный итог – 0:0, нам грех пенять. С главной задачей на сезон футболисты «Эпицентра» справились.

Тем не менее, успокаиваться не стоит: впереди очень много работы, прежде всего, в улучшении нуждается реализация. Создаем голевые моменты часто, но с прицелом есть проблемы».

В текущем чемпионате УПЛ 21-летний Вадим Сидун провел за «Эпицентр» 29 поединков и стал автором восьми голов.

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Полтава Вадим Сидун
