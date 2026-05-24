Полтава сыграла на «ноль» впервые с 8 августа 2025 года

«Полтава», сыграв 0:0 на выезде с «Эпицентром», прервала две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую – из 27 матчей и гостевую – из 14. Единственный до сего времени раз малиново-золотые оставались «сухими» в элитном дивизионе 8 августа 2025 года, обыграв в родных стенах «Верес» со счетом 1:0.

К слову, в истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию с пропущенными голами имела только «Говерла» – 31 матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 31 Говерла 27.03.2010 Оболонь (д) 0:1 07.04.2013 Таврия (г) 2:0 27 Полтава 17.08.2025 Кудровка (г) 1:3 23.05.2026 Эпицентр (г) 0:0 23* Олимпик 27.09.2020 Шахтер (г) 0:2 25.04.2021 23 Металлист 1925 02.10.2023 Днепр-1 (г) 0:1 04.08.2025 Оболонь (д) 0:0 22 Закарпатье 18.09.2005 Таврия (г) 0:1 14.07.2007 Таврия (д) 1:0 22* Александрия 04.10.2025 Карпаты (д) 0:2 21* Нива Т 13.08.2000 Металлург М (д) 1:1 20 Торпедо 24.05.1997 Карпаты (г) 0:2 17.03.1998 Металлург З (г) 1:0 20 Арсенал 03.08.2013 Ворскла (д) 1:1 07.10.2018 Ворскла (г) 2:0 19 Нефтяник 25.04.1992 Металлист (г) 0:2 29.09.2007 Динамо (г) 1:0 19 Таврия 26.04.2013 Ворскла (г) 2:2 09.11.2013 Заря (г) 0:0

* серия не закончена.