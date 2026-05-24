Полтава сыграла на «ноль» впервые с 8 августа 2025 года
Серия малиново-золотых с пропущенными мячами составила 27 матчей
«Полтава», сыграв 0:0 на выезде с «Эпицентром», прервала две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую – из 27 матчей и гостевую – из 14. Единственный до сего времени раз малиново-золотые оставались «сухими» в элитном дивизионе 8 августа 2025 года, обыграв в родных стенах «Верес» со счетом 1:0.
К слову, в истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию с пропущенными голами имела только «Говерла» – 31 матч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
31
|
Говерла
|
27.03.2010
|
Оболонь (д)
|
0:1
|
07.04.2013
|
Таврия (г)
|
2:0
|
27
|
Полтава
|
17.08.2025
|
Кудровка (г)
|
1:3
|
23.05.2026
|
Эпицентр (г)
|
0:0
|
23*
|
Олимпик
|
27.09.2020
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
25.04.2021
|
|
|
23
|
Металлист 1925
|
02.10.2023
|
Днепр-1 (г)
|
0:1
|
04.08.2025
|
Оболонь (д)
|
0:0
|
22
|
Закарпатье
|
18.09.2005
|
Таврия (г)
|
0:1
|
14.07.2007
|
Таврия (д)
|
1:0
|
22*
|
Александрия
|
04.10.2025
|
Карпаты (д)
|
0:2
|
|
|
|
21*
|
Нива Т
|
13.08.2000
|
Металлург М (д)
|
1:1
|
|
|
|
20
|
Торпедо
|
24.05.1997
|
Карпаты (г)
|
0:2
|
17.03.1998
|
Металлург З (г)
|
1:0
|
20
|
Арсенал
|
03.08.2013
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
07.10.2018
|
Ворскла (г)
|
2:0
|
19
|
Нефтяник
|
25.04.1992
|
Металлист (г)
|
0:2
|
29.09.2007
|
Динамо (г)
|
1:0
|
19
|
Таврия
|
26.04.2013
|
Ворскла (г)
|
2:2
|
09.11.2013
|
Заря (г)
|
0:0
* серия не закончена.
