  4. Полтава сыграла на «ноль» впервые с 8 августа 2025 года
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 10:25 | Обновлено 24 мая 2026, 10:30
Полтава сыграла на «ноль» впервые с 8 августа 2025 года

Серия малиново-золотых с пропущенными мячами составила 27 матчей

УПЛ

«Полтава», сыграв 0:0 на выезде с «Эпицентром», прервала две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую – из 27 матчей и гостевую – из 14. Единственный до сего времени раз малиново-золотые оставались «сухими» в элитном дивизионе 8 августа 2025 года, обыграв в родных стенах «Верес» со счетом 1:0.

К слову, в истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию с пропущенными голами имела только «Говерла» – 31 матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

31

Говерла

27.03.2010

Оболонь (д)

0:1

07.04.2013

Таврия (г)

2:0

27

Полтава

17.08.2025

Кудровка (г)

1:3

23.05.2026

Эпицентр (г)

0:0

23*

Олимпик

27.09.2020

Шахтер (г)

0:2

25.04.2021

23

Металлист 1925

02.10.2023

Днепр-1 (г)

0:1

04.08.2025

Оболонь (д)

0:0

22

Закарпатье

18.09.2005

Таврия (г)

0:1

14.07.2007

Таврия (д)

1:0

22*

Александрия

04.10.2025

Карпаты (д)

0:2

21*

Нива Т

13.08.2000

Металлург М (д)

1:1

20

Торпедо

24.05.1997

Карпаты (г)

0:2

17.03.1998

Металлург З (г)

1:0

20

Арсенал

03.08.2013

Ворскла (д)

1:1

07.10.2018

Ворскла (г)

2:0

19

Нефтяник

25.04.1992

Металлист (г)

0:2

29.09.2007

Динамо (г)

1:0

19

Таврия

26.04.2013

Ворскла (г)

2:2

09.11.2013

Заря (г)

0:0

* серия не закончена.

Сергей Цыба
