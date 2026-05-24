ФОТО. Как Бавария победу в Кубке Германии праздновала

В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся финальный матч Кубка Германии 2025/26 между мюнхенской «Баварией» и «Штутгартом».

Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 3:0.

Эта победа в Кубке Германии стала для «Баварии» 21-й в клубной истории.

