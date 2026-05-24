ФОТО. Звезда Манчестер Сити неожиданно расстался с известной телеведущей

Ведущая Love Island Майя Джама и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш расстались после 18 месяцев отношений.

По данным британских СМИ, пара прекратила роман около трех недель назад. Сообщается, что Майя и Рубен уже начали удалять совместные фотографии из социальных сетей.

Они начали встречаться в декабре 2024 года после знакомства на церемонии MTV Europe Music Awards. Ради отношений Майя даже переехала из Лондона в Олдерли-Эдж, где живет футболист.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Источник, близкий к паре, рассказал, что причиной расставания стали напряженные рабочие графики и постоянные поездки.

«Они очень старались сохранить отношения, но в итоге поняли, что их карьеры не оставляют времени для личной жизни», – сообщил инсайдер.