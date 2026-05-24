Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»

Легендарный правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль попрощался с королевским клубом после матча 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (4:2):

«Я не могу перестать думать о нашей золотой эре. С моим сегодняшним уходом официально завершается эта эра. Это была команда, которая выиграла Десиму, Триплет, 4 Лиги чемпионов за 5 лет, и я хочу вспомнить их. Криштиану, Касильяс, Рамос, Анчелотти, Зидан... Пожалуйста, встаньте и поблагодарите их аплодисментами. Последние 2 сезона были тяжелыми, но «Реал» Мадрид вернется и снова будет побеждать. Давайте сделаем это в последний раз вместе: HALA MADRID!».

Дани Карвахаль присоединился к системе мадридского «Реала» в 2002 году и защищал «сливочные» цвета на протяжении 23 сезонов: 10 — в молодежной команде и 13 — в первой команде. На взрослом уровне вместе с «Реалом» он выиграл 27 титулов: 6 Кубков Лиги чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.