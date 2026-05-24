Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»
Испания
24 мая 2026, 12:18 | Обновлено 24 мая 2026, 12:19
99
1

Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»

Легендарный защитник попрощался с королевским клубом

24 мая 2026, 12:18 | Обновлено 24 мая 2026, 12:19
99
1 Comments
Дани КАРВАХАЛЬ: «Реал Мадрид вернется»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль попрощался с королевским клубом после матча 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (4:2):

«Я не могу перестать думать о нашей золотой эре. С моим сегодняшним уходом официально завершается эта эра. Это была команда, которая выиграла Десиму, Триплет, 4 Лиги чемпионов за 5 лет, и я хочу вспомнить их. Криштиану, Касильяс, Рамос, Анчелотти, Зидан... Пожалуйста, встаньте и поблагодарите их аплодисментами. Последние 2 сезона были тяжелыми, но «Реал» Мадрид вернется и снова будет побеждать. Давайте сделаем это в последний раз вместе: HALA MADRID!».

Дани Карвахаль присоединился к системе мадридского «Реала» в 2002 году и защищал «сливочные» цвета на протяжении 23 сезонов: 10 — в молодежной команде и 13 — в первой команде. На взрослом уровне вместе с «Реалом» он выиграл 27 титулов: 6 Кубков Лиги чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

По теме:
Стало известно, останется ли Мичел в Жироне после вылета из Ла Лиги
Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?
«Все игроки плакали». Мичел прокомментировал вылет Жироны из Ла Лиги
Дани Карвахаль Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 14:53 5
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен

Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая

Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Бокс | 24 мая 2026, 09:07 46
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена

Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.05.2026, 11:00
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:00
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.05.2026, 10:56
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бажано з новими захисниками, якщо чогось хочуть досягти в новому сезоні 
Ответить
+1
Популярные новости
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 31
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 11
Футбол
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 8
Футбол
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 29
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 238
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем