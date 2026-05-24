Мбаппе повторил бомбардирское достижение Роналду в составе Реала
Вспомним, сколько голов забил француз в каждом из последних 10 сезонов в клубной карьере
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 86 голов во всех турнирах в двух своих дебютных сезонах (44 – 2024/25, 42 – 2025/26) в составе королевского клуба.
Это стало повторением результата Криштиану Роналду, также отличившегося 86 голами в своих двух первых сезонах в Мадриде (33 – 2009/10, 53 – 2010/11).
В сезоне 2025/26 в 44 матчах за Реал Мбаппе забил 42 гола: 25 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Испании.
В своей клубной карьере только в двух других сезонах француз забивал большее количество голов: 44 – 2023/24 (ПСЖ) и 44 – 2024/25 (Реал).
Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах
- 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
- 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
- 42 – 2025/26 (Реал), 44 матча
- 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
- 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
- 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
- 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
- 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей
Kylian Mbappé (44 en 2024/25, 42 en 2025/26) devient le 2e joueur de l'histoire à inscrire 86 buts lors de ses 2 premières saisons avec le Real Madrid en compétition officielle après Cristiano Ronaldo (33 en 2009/10, 53 en 2010/11). #RealMadridAthleticBilbao— Stats Foot (@Statsdufoot) May 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии
Команда Скрипника пресекла попытки конкурентов обойти ее в турнирной таблице