Мбаппе повторил бомбардирское достижение Роналду в составе Реала

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 86 голов во всех турнирах в двух своих дебютных сезонах (44 – 2024/25, 42 – 2025/26) в составе королевского клуба.

Это стало повторением результата Криштиану Роналду, также отличившегося 86 голами в своих двух первых сезонах в Мадриде (33 – 2009/10, 53 – 2010/11).

В сезоне 2025/26 в 44 матчах за Реал Мбаппе забил 42 гола: 25 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Испании.

В своей клубной карьере только в двух других сезонах француз забивал большее количество голов: 44 – 2023/24 (ПСЖ) и 44 – 2024/25 (Реал).

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах

44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей

44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей

42 – 2025/26 (Реал), 44 матча

42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей

41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча

39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча

39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей

30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей

28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей

21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей