Ноттингем Форест

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Борнмутом».

По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Ноттингем



Не слишком стабильные результаты демонстрируют лесники в текущем сезоне. За последний игровой год команда имела 4 тренера, но только с Витором Перейрой смогла окончательно обеспечить сохранение прописки в высшем дивизионе страны. После 37 туров Премьер-лиги на балансе «Ноттингема» есть 43 балла, что позволяет ему находиться на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета сейчас составляет 7 баллов.

Кубок Англии команда покинула на стадии 1/32 финала после поражения против «Рексгема».



В плей-офф Лиги Европы англичанам удалось обыграть «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту», но на стадии полуфинала коллектив уступил «Астон Вилле» с общим счетом 4:1.



Борнмут



Для «вишен» текущий сезон можно назвать историческим. Команда Андони Ираолы (который покинет ее по завершению сезона) набрала 56 очков за 37 туров, благодаря чему пока находится на 6-й позиции общего зачета. Расстояние от 5-й строчки за 1 тур до завершения соревнований составляет 3 балла, однако даже 6-е место может дать путевку в Лигу чемпионов (если на 5-й позиции окажется «Астон Вилла»).



В Кубке Англии «Борнмут» также вылетел на стадии 1/32 финала, уступив серию пенальти «Ньюкаслу».



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Борнмут». На балансе вишен 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 17 поединков подряд.

«Ноттингем» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры подряд.

В 5/7 последних матчах «Ноттингема» было забито более 2.5 гола.

