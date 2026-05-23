Италия23 мая 2026, 23:45 | Обновлено 24 мая 2026, 00:33
28
0
Домашняя победа. Лацио в последнем матче сезона переиграл Пизу
В составе римской команды отличились Деле-Баширу и Педро
В субботу, 23 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пизой».
Поединок прошел в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Первыми вперед вышли гости, но голы Деле-Баширу и Педро принесли подопечным Сарри три очка, 2:1.
Чемпионат Италии. 38-й тур
Лацио – Пиза – 2:1
Голы: Деле-Баширу, 33, Педро, 35 – Морео, 33
Видео голов и обзор матча:
Фото матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|38
|27
|6
|5
|89 - 35
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан
|87
|2
|Наполи
|37
|22
|7
|8
|57 - 36
|24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио
|73
|3
|Милан
|37
|20
|10
|7
|52 - 33
|24.05.26 21:45 Милан - Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан
|70
|4
|Рома
|37
|22
|4
|11
|57 - 31
|24.05.26 21:45 Эллас Верона - Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта
|70
|5
|Комо
|37
|19
|11
|7
|61 - 28
|24.05.26 21:45 Кремонезе - Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо
|68
|6
|Ювентус
|37
|19
|11
|7
|59 - 32
|24.05.26 21:45 Торино - Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья
|68
|7
|Аталанта
|38
|15
|14
|9
|51 - 36
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта
|59
|8
|Болонья
|38
|16
|8
|14
|49 - 46
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома
|56
|9
|Лацио
|38
|14
|12
|12
|41 - 40
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе
|54
|10
|Удинезе
|37
|14
|8
|15
|45 - 47
|24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма
|50
|11
|Сассуоло
|37
|14
|7
|16
|46 - 49
|24.05.26 16:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо
|49
|12
|Торино
|37
|12
|8
|17
|42 - 61
|24.05.26 21:45 Торино - Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино
|44
|13
|Парма
|37
|10
|12
|15
|27 - 46
|24.05.26 16:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма
|42
|14
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41 - 50
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло
|42
|15
|Дженоа
|37
|10
|11
|16
|41 - 50
|24.05.26 21:45 Лечче - Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа
|41
|16
|Кальяри
|37
|10
|10
|17
|38 - 52
|24.05.26 21:45 Милан - Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри
|40
|17
|Лечче
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|24.05.26 21:45 Лечче - Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина
|35
|18
|Кремонезе
|37
|8
|10
|19
|31 - 53
|24.05.26 21:45 Кремонезе - Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино
|34
|19
|Эллас Верона
|37
|3
|12
|22
|25 - 59
|24.05.26 21:45 Эллас Верона - Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан
|21
|20
|Пиза
|38
|2
|12
|24
|26 - 71
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза
|18
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио), асcист Тейяни Нослин.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио), асcист Реда Белахьян.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Морео (Пиза), асcист Мишель Эбишер.
