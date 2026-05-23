61 гол Кейна в сезоне. Какие рекорды установил форвард Баварии?
Вспомним, сколько голов забил англичанин в каждом турнире сезона 2025/26
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн благодаря хет-трику в финале Кубка Германии против Штутгарта закончил сезон 2025/26 с 61 голами за клуб во всех турнирах.
Голы Гарри Кейна в составе Баварии в сезоне 2025/26 во всех турнирах (61)
- 36 – Бундеслига
- 14 – Лига чемпионов
- 10 – Кубок Германии
- 1 – Суперкубок Германии
Англичанин стал лучшим бомбардиром Баварии в одном сезоне во всех турнирах в ХХІ веке, превзойдя достижение Роберта Левандовски (55) на 6 голов.
Лучшие бомбардиры Баварии в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке
- 61 – Гарри Кейн (Англия), 2025/26, 51 матч
- 55 – Роберт Левандовски (Польша), 2019/20, 47 матчей
- 50 – Роберт Левандовски (Польша), 2021/22, 46 матчей
- 48 – Роберт Левандовски (Польша), 2020/21, 40 матчей
- 44 – Гарри Кейн (Англия), 2023/24, 45 матчей
Также Кейн превзошел собственное достижение по количеству забитых мячей английскими футболистами в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93.
Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей за клуб из топ-5 лиг в одном сезоне во всех турнирах (начиная с сезона 1992/93)
- 61 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26, 51 матч
- 44 – Гарри Кейн (Бавария), 2023/24, 45 матчей
- 41 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед), 1993/94, 45 матчей
- 41 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2017/18, 48 матчей
- 41 – Гарри Кейн (Бавария), 2024/25, 51 матч
Harry Kane's hat-trick in the DFB Pokal final takes him up to 61 goals in all competitions for Bayern Munich this season 🤩📈 pic.twitter.com/pGaJeVppPD— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр посетил столицу
Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень