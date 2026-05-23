61 гол Кейна в сезоне. Какие рекорды установил форвард Баварии?

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн благодаря хет-трику в финале Кубка Германии против Штутгарта закончил сезон 2025/26 с 61 голами за клуб во всех турнирах.

Голы Гарри Кейна в составе Баварии в сезоне 2025/26 во всех турнирах (61)

36 – Бундеслига

14 – Лига чемпионов

10 – Кубок Германии

1 – Суперкубок Германии

Англичанин стал лучшим бомбардиром Баварии в одном сезоне во всех турнирах в ХХІ веке, превзойдя достижение Роберта Левандовски (55) на 6 голов.

Лучшие бомбардиры Баварии в одном сезоне во всех турнирах в XXI веке

61 – Гарри Кейн (Англия), 2025/26, 51 матч

55 – Роберт Левандовски (Польша), 2019/20, 47 матчей

50 – Роберт Левандовски (Польша), 2021/22, 46 матчей

48 – Роберт Левандовски (Польша), 2020/21, 40 матчей

44 – Гарри Кейн (Англия), 2023/24, 45 матчей

Также Кейн превзошел собственное достижение по количеству забитых мячей английскими футболистами в одном сезоне во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93.

Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей за клуб из топ-5 лиг в одном сезоне во всех турнирах (начиная с сезона 1992/93)

61 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26, 51 матч

44 – Гарри Кейн (Бавария), 2023/24, 45 матчей

41 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед), 1993/94, 45 матчей

41 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2017/18, 48 матчей

41 – Гарри Кейн (Бавария), 2024/25, 51 матч