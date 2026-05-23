Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич намекнул на решение по своему будущему
Италия
23 мая 2026, 23:15 |
579
0

Модрич намекнул на решение по своему будущему

40-летний маэстро нацелен на новые трофеи с «Миланом»

23 мая 2026, 23:15 |
579
0
Модрич намекнул на решение по своему будущему
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич остается ключевой фигурой для Массимилиано Аллегри и полон решимости завершить свою карьеру на «Сан-Сиро» завоеванием трофеев.

«Могу сказать, что я очень счастлив в Милане, но сейчас самое важное – это матч против «Кальяри» в воскресенье и квалификация в Лигу чемпионов. Что касается остального, посмотрим. У меня хорошие отношения с клубом, руководством и тренером», – объяснил хорват.

«Когда я выбрал «Милан», я хотел помочь команде и попытаться взять титул. В этом году этого не произошло, но ясно, что я хотел бы выиграть трофей с «Миланом». Повторяю: сейчас я думаю только о воскресном матче», – добавил Модрич.

Звездный полузащитник перешел в «Милан» год назад на правах свободного агента. В его контракте прописана опция продления сделки на год.

По теме:
Домашняя победа. Лацио в последнем матче сезона переиграл Пизу
Интер и Болонья выдали шоу в последнем туре Серии А
Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт
Лука Модрич Милан Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 17
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою

Украинец проиграл Мендесу Тани

Даже за миллион долларов. Защитник Динамо не готов перейти в Шахтер
Футбол | 23 мая 2026, 19:37 11
Даже за миллион долларов. Защитник Динамо не готов перейти в Шахтер
Даже за миллион долларов. Защитник Динамо не готов перейти в Шахтер

Денис Попов остается верен «бело-синим»

В Нидерландах возобновили матч 3 недели спустя, чтобы сыграть 42 секунды
Футбол | 23.05.2026, 21:54
В Нидерландах возобновили матч 3 недели спустя, чтобы сыграть 42 секунды
В Нидерландах возобновили матч 3 недели спустя, чтобы сыграть 42 секунды
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23.05.2026, 20:52
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Хоккей
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
23.05.2026, 17:59 2
Хоккей
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
ВИДЕО. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере
ВИДЕО. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере
23.05.2026, 20:27
Бокс
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 28
Футбол
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем