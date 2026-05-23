Модрич намекнул на решение по своему будущему

40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич остается ключевой фигурой для Массимилиано Аллегри и полон решимости завершить свою карьеру на «Сан-Сиро» завоеванием трофеев.

«Могу сказать, что я очень счастлив в Милане, но сейчас самое важное – это матч против «Кальяри» в воскресенье и квалификация в Лигу чемпионов. Что касается остального, посмотрим. У меня хорошие отношения с клубом, руководством и тренером», – объяснил хорват.

«Когда я выбрал «Милан», я хотел помочь команде и попытаться взять титул. В этом году этого не произошло, но ясно, что я хотел бы выиграть трофей с «Миланом». Повторяю: сейчас я думаю только о воскресном матче», – добавил Модрич.

Звездный полузащитник перешел в «Милан» год назад на правах свободного агента. В его контракте прописана опция продления сделки на год.