  Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон
24.05.2026 18:00 - : -
Манчестер Юнайтед
24 мая 2026, 09:21 |
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Коллектив Фабиана Хюрцелера, несмотря на затяжной кризисный период зимой, показывает вполне хорошие результаты в текущем сезоне. За 37 туров Премьер-лиги «Брайтон» смог набрать 53 очка, пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета, которая позволит сыграть в Лиге Европы. Однако место в еврокубках еще не окончательно, расстояние даже от 10-й позиции составляет только 2 зачетных пункта.

В Кубке Англии «Брайтон» обыграл только «Манчестер Юнайтед» и квалифицировался в 1/16 финала, где со счетом 3:0 уступил «Ливерпулю».

Манкунианцы также демонстрируют отличные результаты в этом году. После 37 поединков чемпионата Англии на балансе красных дьяволов есть 68 баллов, благодаря которым те уже обеспечили себе бронзовые медали и участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Немалую роль в достижении этого результата сыграл Майкл Каррик, недавно получивший полноценный контракт с клубом.

Как уже упоминалось ранее, «Манчестер Юнайтед» покинул Кубок Англии после поражения против «Брайтона» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». «Чайки» одержали 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевал «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» продолжается уже 5 поединков подряд.
  • «Брайтон» победил в 7/11 последних матчах.
  • За 5 предыдущих домашних поединков «Брайтон» проиграл только 1 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

