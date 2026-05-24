В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Брайтон



Коллектив Фабиана Хюрцелера, несмотря на затяжной кризисный период зимой, показывает вполне хорошие результаты в текущем сезоне. За 37 туров Премьер-лиги «Брайтон» смог набрать 53 очка, пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета, которая позволит сыграть в Лиге Европы. Однако место в еврокубках еще не окончательно, расстояние даже от 10-й позиции составляет только 2 зачетных пункта.



В Кубке Англии «Брайтон» обыграл только «Манчестер Юнайтед» и квалифицировался в 1/16 финала, где со счетом 3:0 уступил «Ливерпулю».



Манчестер Юнайтед



Манкунианцы также демонстрируют отличные результаты в этом году. После 37 поединков чемпионата Англии на балансе красных дьяволов есть 68 баллов, благодаря которым те уже обеспечили себе бронзовые медали и участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Немалую роль в достижении этого результата сыграл Майкл Каррик, недавно получивший полноценный контракт с клубом.



Как уже упоминалось ранее, «Манчестер Юнайтед» покинул Кубок Англии после поражения против «Брайтона» на стадии 1/32 финала.



Личные встречи



В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». «Чайки» одержали 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевал «Манчестер Юнайтед».



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» продолжается уже 5 поединков подряд.

«Брайтон» победил в 7/11 последних матчах.

За 5 предыдущих домашних поединков «Брайтон» проиграл только 1 раз.

