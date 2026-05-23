ВАН ЛЕУВЕН: «Кривбасс удивил очень многих футбольных людей, экспертов»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал выездной матч 30-го тура УПЛ против ФК «Александрия» – 1:1.

– Счастлив от того, что команда сегодня отдала много энергии, и мы создали много шансов. Соперник также создал много моментов, но я доволен, что мои игроки хорошо выкладывались на поле. Также счастлив из-за того, что многие наши футболисты, не имевшие практики в УПЛ, сегодня вышли на поле.

– Команду покинул Мендоса, и сегодня на позиции левого полузащитника вышел Каменский. Как вы оцените его действия?

– Мы пробуем на эту позицию разных игроков, как вы видели в течение этого матча. Играл и Каменский, и Парако иногда, и тоже Боднар пробовал, Сек тоже может действовать на этой позиции. Мы пробуем разные опции.

– Подытоживая этот чемпионат: вы оказались в течение сезона в очень непростых условиях, но «Кривбасс» финишировал в верхней части турнирной таблицы. Как вы оцените этот сезон для команды?

– Я рад тому, как команда работала в течение этого сезона. Считаю, что мы удивили многих футбольных людей, экспертов. Мы подошли в хорошем настроении к первым матчам сезона. Да, первая игра против «Колоса» была очень тяжелой. Но после нее начали регулярно набирать очки. И также зимой, когда футболисты ушли, пришли новые игроки, и мы продолжили брать свои зачетные баллы.