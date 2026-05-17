У тренера Кривбасса два замечания к арбитру матча с Шахтером

17 мая 2026, 22:22
Патрик ван Леувен объяснил кадровые решения и претензии к рефери

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал домашний матч 29-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» – 2:3.

– Сегодня Парако вышел на замену во втором тайме. Вам не кажется, что, может быть, нужно было дать ему возможность сыграть с первых минут?

– У нас есть лимит на легионеров, и я должен был поставить Мулика в атаке вместо Парако. Это первое. Во-вторых, футболисты должны работать как следует в течение недели, чтобы заслуживать свое место в стартовом составе.

– Сегодня Шевченко провел очередной очень классный поединок. Хочется спросить вообще о его прогрессе. Каково ваше мнение?

– Хочу сказать, что первым таймом в его исполнении я недоволен, потому что он должен был действовать проще и должен был двигать мяч быстрее. Но во втором тайме он прибавил, забил гол. Я очень рад, что он исправился и хорошо работал после перерыва. Мы должны сделать так, чтобы играл более стабильно. Он должен понимать, когда нужно дать какие-то экстра-вещи в свою игру. Должен работать над этим и прогрессировать.

– Сегодня видел, что от вашего тренерского штаба было очень много претензий к арбитражу. Как это прокомментируете?

– Я считаю, что, когда 45 секунд команда вводит мяч с углового или разыгрывает свободный удар от ворот, а затем добавляют лишь три минуты – это не хорошая работа от арбитров. Надо прибавлять больше. И они иногда тоже не судят согласно правилам, это тоже бывает.

– Сезон почти завершился. Сейчас очень много слухов относительно игроков, лидеров «Кривбасса», которые, возможно, покинут команду. Расскажите, какую вы видите команду в следующем сезоне?

– В этом сезоне мы много поработали как команда. И если игроки могут уйти, если их могут выкупить – увидим. Те, у кого истекает контракт, конечно, они пойдут, но мы будем продолжать работать дальше и строить команду.

