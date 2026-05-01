  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
01 мая 2026, 19:45 | Обновлено 01 мая 2026, 20:03
1460
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»

Тренер возмущен судейством

01 мая 2026, 19:45 | Обновлено 01 мая 2026, 20:03
1460
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен был крайне недоволен работой арбитров на матче чемпионата Украины против Полтавы (3:3).

«Это то, где находится украинский футбол. Это ненормально, что судья так работает. Вообще не в форме, чтобы судить УПЛ. Это невозможно. На месте президента клуба я бы отправил письмо. Это позор. То, как вся бригада работает на матче Кривбасса, это позор».

«Не смотрят, когда отменяют гол из-за офсайда, не смотрят руку, чтобы пенальти был. Два гола отменили. Это ненормальное отношение к Кривбассу. Полтава не хотела играть в футбол, а хотела сломать наших игроков. И судьи им помогают».

«Мы хотели играть в футбол, но судьи не дали это сделать, – сказал ван Леувен.

Отметим, что в конце встречи Кривбасс забил четвертый мяч, но его отменили.

Письмо отправили. Ждём атвета от чевченкоу...
