Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен был крайне недоволен работой арбитров на матче чемпионата Украины против Полтавы (3:3).

«Это то, где находится украинский футбол. Это ненормально, что судья так работает. Вообще не в форме, чтобы судить УПЛ. Это невозможно. На месте президента клуба я бы отправил письмо. Это позор. То, как вся бригада работает на матче Кривбасса, это позор».

«Не смотрят, когда отменяют гол из-за офсайда, не смотрят руку, чтобы пенальти был. Два гола отменили. Это ненормальное отношение к Кривбассу. Полтава не хотела играть в футбол, а хотела сломать наших игроков. И судьи им помогают».

«Мы хотели играть в футбол, но судьи не дали это сделать, – сказал ван Леувен.

Отметим, что в конце встречи Кривбасс забил четвертый мяч, но его отменили.