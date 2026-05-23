ФОТО. Милота дня. Как Лунины поздравили сына с днем рождения

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина – Анастасия Лунина – поделилась трогательными кадрами с дня рождения их сына Андрея.

Мальчику исполнилось уже 4 года, и по этому случаю Анастасия опубликовала серию милых фотографий в своем Instagram. На снимках маленький Андрей позирует с тортом и праздничной короной, а также примеряет стильные солнцезащитные очки. Отдельное внимание подписчиков привлекли его забавные эмоции и яркий образ.

Интересно, что поздравление для сына Анастасия написала на испанском языке. В переводе ее слова звучат так:

«Четыре года назад ты пришел, чтобы навсегда изменить мой мир. Спасибо за каждые объятия, каждую улыбку и каждый момент рядом с тобой. С днем рождения, мой прекрасный мальчик!».

Публикация быстро собрала тысячи лайков и десятки теплых поздравлений от друзей, знакомых и поклонников семьи Луниных.

Напомним, Андрей Лунин и Анастасия воспитывают сына Андрея, который родился в мае 2022 года. Сейчас семья проживает в Испании, где украинский вратарь выступает за мадридский «Реал».